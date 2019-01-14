ВРИО губернатора Курской области прокомментировал возможное исчезновение "Авангарда"

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт прокомментировал информацию о том, что "Авангард" может прекратить существование. Ранее сообщалось, что клуб должен игрокам свыше 100 миллионов рублей. Врио губернатора назвал ситуацию сложной.

- У нас была возможность оплатить до конца прошлого года 39 миллионов рублей, но при условии, что будут предъявлены подтверждающие документы. Было предъявлено документов всего лишь на 24 миллиона рублей, - цитирует Старовойта "Вести-Курск". - Мы эти средства в одно касание оплатили. Параллельно мной был найден инвестор, который профинансировал в сумме 10 миллионов рублей проведение сборов в январе-феврале текущего года. Клуб на сегодняшний момент имеет возможность совершить сборы и на Кипре, и в Турции, и провести игры, которые планировались в январе-феврале.

Команда занимает третье место в Олимп-ФНЛ – 42 очка в 24 играх.