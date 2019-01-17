Врио губернатора Курской области пригласил игроков "Авангарда" обсудить будущее клуба

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт в пригласил к себе футболистов "Авангарда". Ранее появлялась информация, что из-за финансовых проблем команда может вообще прекратить существование.

Напомним, что ранее голкипер Александр Саутин рассказал "СЭ" о ситуации в клубе. По его словам, ситуация действительно непростая, у команды есть задолженности.

- В пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт пригласил к себе футболистов, - приводит "РИА Новости" слова источника, знакомого с ситуацией. - На встрече будет разговор о будущем клуба. Игроки намерены четко высказать свою позицию в вопросе возвращения в клуб Николая Волокитина, который покинул пост президента "Авангарда" в начале декабря. Многие футболисты имеют на руках предложения от других клубов ФНЛ и РПЛ. Они готовы остаться в "Авангарде", но при условии возвращения в клуб Волокитина.

Первую часть сезона в ФНЛ куряне завершили на третьем месте.Отставание от лидера первенства "Тамбова" – 5 очков.