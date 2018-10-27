Вратарь "Томи" Мелихов: "Какая там премьер-лига. Бытовые условия нам не позволят там играть"

Вратарь "Томи" Александр Мелихов дал понять, что у команды нет достаточной инфраструктуры и средств для игры в премьер-лиге. Томичи после 18 туров делят лидерстов в Олимп-ФНЛ с "Тамбовом" - у обеих команд по 38 очков.

– Амбиции в этом сезоне – выход в премьер-лигу?

– Да какая премьер-лига. Надо смотреть правде в глаза – нам бытовые условия не позволят там играть. Начиная с инфраструктуры, бюджета и так далее. Но на мотивации это никак не отражается. Мы на каждый матч выходим за победой. Чем выше в таблице, тем лучше. А о премьер-лиге пока не задумываемся.

– Сами не удивились, что с таким бюджетом и молодым составом идете в лидерах первого дивизиона?

– Да, поначалу удивлялись. Не думали, что так высоко взлетим. Но у нас собранные и квалифицированные футболисты, с характером, с желанием побеждать. За счет этого, думаю, и выигрываем. (Константин Колмаков)

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