Врач "Армавира" снова спас человека

Врач "Армавира" Андрей Пивоваров снова спас человек. Как сообщает пресс-служба кулба, сегодня на рейсе Москва - Краснодар ему пришлось проявить свой профессионализм.

На этот раз пациент оказался иностранцем, плохо разговаривающим по-русски. Языковой барьер вызвал сложности, но при помощи аптечки и кислорода врачу удалось оказать помощь.

Напомним, что на днях Пивоваров оказал первую помощь одному из пассажиров, летевших одним рейсом с командой во Владивосток, когда ему стало плохо при посадке борта.

На этот раз пациент оказался иностранцем, плохо разговаривающим по-русски. Языковой барьер вызвал сложности, но при помощи аптечки и кислорода нашему врачу удалось оказать помощь. Мы желаем здоровья всем пассажирам всех авиалиний и говорим "браво, Андрей Адамович"! #фкармавир pic.twitter.com/NMVCYRGksc – ФК "Армавир" (@fcarmavir) 13 августа 2018 г.