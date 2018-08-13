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Врач "Армавира" снова спас человека


Врач "Армавира" Андрей Пивоваров снова спас человек. Как сообщает пресс-служба кулба, сегодня на рейсе Москва - Краснодар ему пришлось проявить свой профессионализм.

На этот раз пациент оказался иностранцем, плохо разговаривающим по-русски. Языковой барьер вызвал сложности, но при помощи аптечки и кислорода врачу удалось оказать помощь.

Напомним, что на днях Пивоваров оказал первую помощь одному из пассажиров, летевших одним рейсом с командой во Владивосток, когда ему стало плохо при посадке борта.

 

 

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