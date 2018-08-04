17:52 | Футбол — Олимп–ФНЛ

Впервые в истории ФНЛ на игру вышла команда со средним возрастом 19 лет и 3 месяца. Это "Краснодар-2"


Сегодня "Краснодар-2" в гостевом матче 4-го тура первенства России победил "Тюмень" (1:0). Как сообщает пресс-служба "быков", впервые в истории турнира на игру вышла команда со средним возрастом 19 лет и 3 месяца, а после удаления 22-летнего Германа Онугхи на 28-й минуте ее средний возраст снизился до 19 лет.

 

Тюмень - Краснодар-2

 

 

 

 

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