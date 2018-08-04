Впервые в истории ФНЛ на игру вышла команда со средним возрастом 19 лет и 3 месяца. Это "Краснодар-2"

Сегодня "Краснодар-2" в гостевом матче 4-го тура первенства России победил "Тюмень" (1:0). Как сообщает пресс-служба "быков", впервые в истории турнира на игру вышла команда со средним возрастом 19 лет и 3 месяца, а после удаления 22-летнего Германа Онугхи на 28-й минуте ее средний возраст снизился до 19 лет.
Стартовый состав "быков": Сафонов (вр), Ивашин, Бородин, Татаев, Парадин, Голубев (к), Черников, Уткин, Сергеев, Сулейманов, Онугха.– ФК Краснодар-2 (@FCKrasnodar2) 4 августа 2018 г.
В запасе у нашей команды: Латышонок (вр), Бочко, Мацукатов, Григорян, Катрич, Рзаев.#ФНЛ #ТюменьКраснодар2
Впервые в истории #ФНЛ @FNLeague на игру вышла команда со средним возрастом 19 лет и 3 месяца, а после удаления на 28 минуте ее возраст стал 19(!!) лет.– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 4 августа 2018 г.
Играя вдесятером 23 минуты команда в итоге одержала победу в гостях!
И всё это "Краснодар-2"! @FCKrasnodar2