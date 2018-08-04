Впервые в истории ФНЛ на игру вышла команда со средним возрастом 19 лет и 3 месяца. Это "Краснодар-2"

Впервые в истории #ФНЛ @FNLeague на игру вышла команда со средним возрастом 19 лет и 3 месяца, а после удаления на 28 минуте ее возраст стал 19(!!) лет.



Играя вдесятером 23 минуты команда в итоге одержала победу в гостях!



И всё это "Краснодар-2"! @FCKrasnodar2