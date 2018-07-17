Вот он - итог ЧМ-2018: на матче в Саранске собралось 28 тысяч зрителей!

Футбольный агент Олег Шигаев в своем Твиттере сообщил, что на матче 1-го тура первенства ФНЛ "Мордовия" - "Нижний Новгород" собралось 28 тысяч зрителей. Агент приложил соответствующее видео, на котором видно, что болельщиков действительно много.

В Саранске сегодня 28.000 зрителей pic.twitter.com/8Dg0X5CSqT – Олег Шигаев (@OlegShigaev) 17 июля 2018 г.

Стадион "Мордовия" открылся весной этого года. Арена приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира. Рекорд посещаемости стадиона - 41 685 зрителей - был установлен на встрече Ирана и Португалии (25 июня).