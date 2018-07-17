19:20 | Футбол — ФНЛ

Вот он - итог ЧМ-2018: на матче в Саранске собралось 28 тысяч зрителей!


Футбольный агент Олег Шигаев в своем Твиттере сообщил, что на матче 1-го тура первенства ФНЛ  "Мордовия" - "Нижний Новгород" собралось 28 тысяч зрителей. Агент приложил соответствующее видео, на котором видно, что болельщиков действительно много.

Стадион "Мордовия" открылся весной этого года. Арена приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира. Рекорд посещаемости стадиона - 41 685 зрителей - был установлен на встрече Ирана и Португалии (25 июня).

 

 

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