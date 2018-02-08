Воспитанник красноярского детдома вручил Путину футболку "Енисея"

Президенту России Владимиру Путину вручили игровую футболку "Енисея". Накануне в ходе посещения Красноярска одним из последних пунктов стала новая "Платинум Арена". Там глава государства пообщался с юными спортсменами – воспитанниками красноярского детского дома №1. Один из них, Слава Голубев, вручил ему игровую майку с фамилией на спине и номером 52 – годом рождения президента. Юный футболист рассказал гостю, что хочет стать профессиональным игроком и выступать за "Енисей".

– Мы уделяем спорту много внимания. Особенно футболу, – прокомментировал председатель попечительского совета Красноярского детского дома №1 Сергей Горбунов. – Я буду только рад, если наши воспитанники попадут в главную футбольную команду края.

Сами футболисты "Енисея" сейчас находятся на втором сборе в Турции в рамках подготовки ко второй части сезона ФНЛ. Капитан команды Александр Харитонов заявил, что внимание президента к "Енисею" порадовало всех игроков.

– Нам, конечно, приятен поступок парня. Отрадно, что именно форму нашего клуба принял в подарок глава государства, – цитирует Sibnovosti.ru Харитонова. – Нам важно, чтобы Красноярск был на виду в футбольном мире. В год чемпионата мира мы сделаем все, чтобы выйти в премьер-лигу и привезти в город лучшие команды страны – "Спартак", "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА. Ну и очень важно, что юные футболисты стремятся попасть именно в родной клуб.