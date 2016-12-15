Вопрос покупки акций "Динамо" будет рассмотрен 22 декабря

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" рассмотрит вопрос покупки 74 процентов акций футбольного клуба на заседании президиума, которое состоится 22 декабря, сообщает "Р-Спорт". Ранее правление банка ВТБ, которому сейчас принадлежит этот пакет, принял решение прекратить свое участие в акционерном обществе и продать ценные бумаги.

"При принятии решения о покупке акций клуба за любую цену владелец (а сейчас ВТБ является мажоритарным владельцем ФК "Динамо-Москва") должен будет нести ответственность за содержание клуба и источники финансирования. В общество "Динамо" поступила официальная оферта от ПАО ВТБ о продаже 74 процентов акций ФК "Динамо-Москва" за 1 (один) рубль. В связи с тем, что общество "Динамо" имеет значительное количество учредителей, этот вопрос нуждается в коллегиальном решении. Вопрос внесен в повестку дня предстоящего заседания президиума центрального совета ОГО ВФСО "Динамо", которое состоится 22 декабря 2016 года", - говорится в заявлении пресс-службы ВФСО "Динамо".