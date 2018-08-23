Вопрос о бойкоте матчей игроками "Балтики" отложен до встречи с губернатором

Как стало известно "СЭ", футболисты и тренерский штаб "Балтики" завтра проведут встречу с губернатором Калининградской области Николаем Цукановым по поводу финансовых проблем клуба. Пока игроки договорились между собой не давать интервью по поводу возможного бойкота домашнего матча 8-го тура ФНЛ с ярославским "Шинником". Им пообещали, что после встречи с губернатором появится какая-то конкретика. Ранее сообщалось, что футболисты "Балтики" не получают зарплату уже четыре месяца.

"Не буду ничего комментировать по бойкоту, сам только вылетаю в Калининград", – косвенно подтвердил информацию "СЭ" о договоренности не давать интервью хавбек команды Алан Касаев.

"Вся информация будет на официальном сайте. Когда? Когда она появится", – прокомментировал информацию "СЭ" генеральный директор клуба Теймураз Лепсая.

После семи туров ФНЛ "Балтика" набрала 6 очков и занимает 17-е место. Накануне команда Валерия Непомнящего вышла в 1/16 финала Кубка России, обыграв "Знамя Труда" из Орехово-Зуево со счетом 1:0. (Игорь НОВИКОВ)​