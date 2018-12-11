Волокитин покинул пост президента "Авангарда"

Николай Волокитин ушел с поста президента "Авангарда", сообщает официальный сайт курского клуба. Он покинул эту должность по собственному желанию. Волокитин занимал пост президента "Авангарда" с 2012 года.

- За это время сине-белые добились лучших результатов в своей истории. Под руководством Волокитина клуб прошел тернистый путь от середняка второй лиги до лидера ФНЛ и финалиста Кубка России, - говорится в сообщении на клубном сайте. - Футбольный клуб "Авангард" благодарит Николая Викторовича за профессионализм, трепетное отношение к команде и за то, что смог сделать сказку для обычного провинциального клуба былью. Надеемся, что пути сине-белых и Николая Викторовича еще пересекутся. Спасибо, президент!

"Авангард" занимает третье место в Олимп-ФНЛ - 42 очка в 24 играх.