"Волгарь" вырвал победу в матче с "Зенитом-2" на последней минуте

"Волгарь" обыграл "Зенит-2" в 26-м туре ФНЛ - 4:3. Победу астраханской команде в компенсированное время принес полузащитник Алексей Сутормин. Этот результат позволил "Волгарю" подняться из зоны вылета на 15-е место в турнирной таблице.

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ФНЛ

26-й тур

"Волгарь" (Астрахань) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 4:3 (2:2)

Голы: Евсеев, 37 - с пенальти (0:1). Плиев, 39 (1:1). Сутормин, 40 (2:1). Сиротов, 42 (2:2). Веркашанский, 72 (3:2). Зуев, 90+1 (3:3). Сутормин, 90+2 (4:3).

"Волгарь": Терновский, Калинин, Таказов, Григорьев (Плиев, 38), Гаракоев, Дышеков (Букия, 70), Сутормин, Шалаев (Газзаев, 81), Кабутов, Веркашанский, Жабкин (Акбашев, 62).

"Зенит-2": Рудаков, Зуев, Мустафин, Чернов, Каккоев, Зырянов (Исаев, 59), Батютин, Бавин (Крапухин, 77), Сиротов (Ящук, 79), Евсеев (Камышев, 73), Погребняк.

Предупреждения: Калинин, 35. Веркашанский, 48. Кабутов, 53. Погребняк, 53. Исаев, 61. Бавин, 67. Зуев, 85. Ящук, 90+1.

Судья: Кукуляк (Калуга).

12 марта. Астрахань. Стадион "Центральный".