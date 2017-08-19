"Волгарь" и "Авангард" разошлись миром

"Волгарь" сыграл вничью с "Авангардом" в матче 9-го тура первенства ФНЛ. Команды еще в первом тайме обменялись голами.
Чемпионат России
ФНЛ
9-й тур
"Волгарь" (Астрахань) - "Авангард" (Курск) - 1:1 (1:1)
Голы: Д.Войнов, 8 (0:1). Сутормин, 36 (1:1).
"Волгарь": Бучнев, Калинин, Климов, Плиев, Сутормин, Акбашев, Шалаев (Бочков, 75), Болонин (Бабаев, 80), Дышеков (Букия, 85), Кабутов, Бабырь (Веркашанский, 65).
"Авангард": Саутин, А.Войнов, Дашаев, Багаев, Концедалов, Гурфов, Нетфуллин, Д.Войнов (Газданов, 78), Альшин (Синяев, 73), Аппаев, Болов (Петров, 79).
Предупреждения: Альшин, 16. А.Войнов, 58. Климов, 60. Веркашанский, 77. Нетфуллин, 78.
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
19 августа. Астрахань. Стадион "Центральный".