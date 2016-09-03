19:58 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Волгарь" дома победил "Луч-Энергию"

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"Волгарь" в домашнем матче 11-тура первенства ФНЛ победил "Луч-Энергию". В составе хозяев дублем отметился полузащитник Роман Акбашев.

Первенство России

ФНЛ

11-й тур

"Волгарь" (Астрахань) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 3:2 (1:1)

Голы: Акбашев, 11 (1:0). Минич, 44 (1:1). Сутормин, 65 (2:1). Акбашев, 79 (3:1). Грицаенко, 90+1 (3:2).

"Волгарь": Бучнев, Плиев, Кирисов, Стешин, Зуйков, Шалаев (Дышеков, 58), Кабутов (Болонин, 72), Яковлев (Букия, 58), Сутормин, Акбашев, Веркашанский (Радченко, 79).

"Луч-Энергия": Котляров, Грицаенко, Попов, Пискунов, Коломыц, Петраков (Насадюк, 67), Носов (Белоногов, 75), Минич, Гриднев, Килин (Машнев, 46), Гордиенко.

Предупреждения: Гриднев, 17. Зуйков, 51.

Судья: Васильев (Ижевск).

3 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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