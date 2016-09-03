"Волгарь" дома победил "Луч-Энергию"

"Волгарь" в домашнем матче 11-тура первенства ФНЛ победил "Луч-Энергию". В составе хозяев дублем отметился полузащитник Роман Акбашев.
Первенство России
ФНЛ
11-й тур
"Волгарь" (Астрахань) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 3:2 (1:1)
Голы: Акбашев, 11 (1:0). Минич, 44 (1:1). Сутормин, 65 (2:1). Акбашев, 79 (3:1). Грицаенко, 90+1 (3:2).
"Волгарь": Бучнев, Плиев, Кирисов, Стешин, Зуйков, Шалаев (Дышеков, 58), Кабутов (Болонин, 72), Яковлев (Букия, 58), Сутормин, Акбашев, Веркашанский (Радченко, 79).
"Луч-Энергия": Котляров, Грицаенко, Попов, Пискунов, Коломыц, Петраков (Насадюк, 67), Носов (Белоногов, 75), Минич, Гриднев, Килин (Машнев, 46), Гордиенко.
Предупреждения: Гриднев, 17. Зуйков, 51.
Судья: Васильев (Ижевск).
3 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".