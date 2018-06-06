Власти Сочи довольны переездом в город питерского "Динамо"

Руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян доволен появлением в городе профессионального клуба. Ранее стало известно, что "Динамо" из Санкт-Петербурга переедет в столицу Олимпиады-2014 и будет переименован в "Сочи".

- Мы рады, что в городе Сочи появится профессиональный футбольный клуб, - цитирует ТАСС Пилосяна. - В городе несколько раз были попытки создать клуб. В сезоне-2017/18 никто не выступал, этот сезон на профессиональном уровне мы пропустили. Для сочинцев это огромный позитивный момент, так как футбол в Сочи очень сильно развит.

Самое главное, что на "Фиште" будут проводиться футбольные матчи. Если смотреть вперед и немножко помечтать, будут хорошие результаты, в город приедут европейские клубы на кубковый турнир, что для города является дополнительным рычагом, приедут туристы, а это прямое назначение. Если команда будет показывать красивую игру и результаты, то проблем с посещаемостью не будет.