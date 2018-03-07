Власти Приморья предложили переименовать "Луч-Энергию"

Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил жителям региона проголосовать за переименование клуба ФНЛ "Луч-Энергия". Предлагается вернуть команде ее прежнее название – "Луч", которого она лишилась в 2003 года после подписания спонсорского соглашения с "Дальневосточной энергетической компанией".
– Считаю, что нужно вернуться к историческому названию “Луч”, с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах, – приводит сайт администрации Приморского края слова Тарасенко.
Отмечается, что представители клуба одобрили идею с переименованием.
баламошка
В Лазерный Луч. Пояндексил, что по-английский это будет laser beam. Вполне сносно)
11:17
shur
Zwolle Не очень понятно о каких победах идёт речь, но в целом предложение верное._________ Победы во втором и первом дивизионах.
09:55
Zwolle
Не очень понятно о каких победах идёт речь, но в целом предложение верное.
09:54
Патриот Сибири
Лучше назваться Барселоной. Тогда точно попрет!
09:50