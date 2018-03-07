09:31 | Футбол — ФНЛ

Власти Приморья предложили переименовать "Луч-Энергию"

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Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил жителям региона проголосовать за переименование клуба ФНЛ "Луч-Энергия". Предлагается вернуть команде ее прежнее название – "Луч", которого она лишилась в 2003 года после подписания спонсорского соглашения с "Дальневосточной энергетической компанией".

– Считаю, что нужно вернуться к историческому названию “Луч”, с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах, – приводит сайт администрации Приморского края слова Тарасенко.

Отмечается, что представители клуба одобрили идею с переименованием.

Дополнительная информация

http://www.primorsky.ru/news/141066/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

В Лазерный Луч. Пояндексил, что по-английский это будет laser beam. Вполне сносно)

11:17

shur

Zwolle Не очень понятно о каких победах идёт речь, но в целом предложение верное._________ Победы во втором и первом дивизионах.

09:55

Zwolle

Не очень понятно о каких победах идёт речь, но в целом предложение верное.

09:54

Патриот Сибири

Лучше назваться Барселоной. Тогда точно попрет!

09:50

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