Власти Краснодарского края: "Сочи" с технической точки зрения сможет сыграть на "Фиште" уже 29 июля

Первый заместитель министра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев сказал, что газон стадиона "Фишт" будет готов принимать матчи "Сочи" в ФНЛ начиная со второго тура (29 июля, "Химки"). В настоящее время покрытие восстанавливают после игр чемпионата мира-2018.

Ранее "Сочи" носил название "Динамо" и базировался в Санкт-Петербурге.

– Стадион сегодня только готовят к передаче в краевую собственность, – цитирует ТАСС Мясищева. – На нем проведены шесть игр чемпионата мира, и очень интенсивно: игры проведены с интервалом буквально в три-четыре дня. Газон сейчас находится в состоянии, когда требуются небольшие восстановительные мероприятия, на это понадобится неделя-полторы.

Он отметил, что стадион будет готов принять уже вторую домашнюю игру "Сочи", если власти региона и клуб подпишут договор на использование арены. В первом туре первенства ФНЛ "Сочи" 17 июля проведет матч против "Спартака-2" на сочинском стадионе "Юг-Спорт" (17 июля).

Мясищев подчеркнул, что "Сочи" сможет использовать стадион только на возмездной основе.