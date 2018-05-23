Власти Астраханской области отправили "Волгарь" в ПФЛ

"Волгарь" в сезоне-2018/19 с большой вероятностью не сможет принять участия в ФНЛ, а будет выступать в ПФЛ. Как сообщил руководитель клуба Денис Саблин, это решение было озвучено властями Астраханской области в ходе специального общественного совета.

Ранее РФС отказал "Волгарю" в получении лицензии из-за отсутствия финансовых гарантий, требуемых регламентом.

– Министр физической культуры и спорта Астраханской области Максим Фидуров собрал общественный совет и на нем объявил, что принято решение играть во второй лиге (ПФЛ), – цитирует ТАСС Саблина. – На данный момент никакой позитивной информации нет, так скажем. По ПФЛ, насколько я узнал вчера, до 14 июня можно подать заявку на расширенную процедуру лицензирования для лиги, и до 30 июня решение будет приниматься, примерно такие были формулировки. В принципе понятно, что у нас зона "Юг" будет, но официально все решится позже.

Скорее всего, "Волгарю" не надо будет выступать на заседании (апелляционного комитета РФС, которое состоится 30 мая. – Прим. "СЭ"), если только ничего не случится, например, найдем спонсоров, тогда у нас еще есть минимальный шанс.

В завершившемся сезоне ФНЛ "Волгарь" занял десятое место в турнирной таблице с активом в 45 очков.