Владислав Радимов: "Задача "Зенита-2" на Кубке ФНЛ - в каждом матче стремиться к положительному результату"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил разочарование по поводу поражения в Кубке ФНЛ против "Урала" (1:3). По словам специалиста, команда постарается добиться положительного результата в каждом матче.

– Были хорошие моменты, были и плохие, которые, естественно, мы разберем, – цитирует официальный сайт "Зенита-2" Радимова. – Нам есть к чему стремиться и в чем прибавлять. Команда еще не провела в полном составе ни одной тренировки, объединилась в первый раз. Всем этим ребятам предстоит играть в ФНЛ. Мы сегодня играли против очень сильного соперника, в составе которого исполнители уровня премьер-лиги.

– Какие задачи вы ставите перед командой на Кубок ФНЛ?

– Здесь задач сразу несколько. Повторюсь, мы в первый раз собрались вместе, поэтому должны наиграть какие-то связи, потренироваться. Задача команды – в каждой игре стремиться к положительному результату. Так что расстраивает, что мы уступили. И неважно – кому.

– Нашли причину поражения от "Урала"?

– Это детали. Они в футболе решают многое. Если в большом количестве эпизодов мы сыграли строго и хорошо, то в обороне мы упустили некоторые мелочи из виду, и за это сразу наказывают. Если ребята хотят переходить на уровень премьер-лиги, то они должны понимать, что там наказывают за любые ошибки.