Владислав Радимов: "Я так понимаю, на Рязанцева в "Зените" не рассчитывают"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 35-го тура ФНЛ против "Мордовии" (3:1) отметил, что борьба за выживание может стать хорошим опытом для его подопечных. Также специалист высказал мнение, что в первой команде питерцев не рассчитывают на полузащитника Александра Рязанцева, который отыграл 13 минут в минувшей встрече ФНЛ.

– Кроме смены раздевалки, капитана и диктора, что сегодня помогло выиграть?

– Мы провели не лучший матч. У нас хватало проблем. Самое главное – сегодня мы дотянули до последних минут, уже ведя в счете 3:0. Потому что сколько мы пропускаем на последних минутах в этом году – это и психология, и невезение.

– Сейчас в раздевалке уже почувствовали, что груз упал с плеч?

– Выиграть, конечно, хотелось, и когда-то это должно было произойти. Мы не далеко себя обезопасили от зоны вылета. Сейчас все зависит от нас. Для меня это самый сложный сезон в футбол в любом качестве. Такой психологической нагрузки я не получал.

Что-то надо было менять. Но если бы смена раздевалки действительно влияла на что-то, мы бы только это и делали. Зырянов предложил поменять капитана. Это не больше, чем шоу. Я не настолько верю в приметы. На следующий матч оставим все как есть.

– Психология играет большое значение?

– Для нашей команды, когда столько не выигрываешь, – да. Когда наши игроки ведут в счете, в концовке их начинает трясти. Конечно, это психология, дело только в ней. Но если игроки хотят идти дальше, играть на других стадионах, они должны это преодолевать.

– Чего ждете от оставшихся встреч?

– Задача – не вылететь. С другой стороны, многим ребятам попасть в такую мясорубку – тоже интересно. И если они из нее выберутся, это будет очень хороший опыт борьбы. Одно дело – когда ты играешь, все хорошо, над тобой не довлеет груз. А другое – бороться за выживание.

– Насколько сегодня понравилась игра Рязанцева?

– Я так понимаю, первая команда на него не рассчитывает. Он ездил на сборы с нами, потом получил травму. Он недели две с нами тренируется. Я у него спросил: сможешь, если понадобится, выйти на 15 минут в конце. Он ответил, что можно на него рассчитывать.