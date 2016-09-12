Владислав Радимов: "Во взаимодействиях с Луческу и его помощниками нет ни малейших проблем"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, что работа над дисциплиной помогла команде хорошо начать сезон, несмотря на потери в составе. Также специалист выразил удовлетворение от взаимодействий и работы с главным тренером "Зенита" Мирчей Луческу, сообщает Sportbox.ru.

– "Зенит-2" удивил на старте, хотя по составу стал слабее. В чем секрет?

– В дисциплине и в работе над обороной. Понимаем, что сейчас у нас не очень много атакующих вариантов, поэтому сзади играем собраннее. Акцент в сторону обороны смещен в силу того, что в этой линии мы сохранили костяк. Только "Спартак" нам наколотил, когда в молодежную сборную уехала вся защита. Те ребята, что вышли в основе, не хуже, однако практики им недоставало. Спартаковцы мне понравились, тем не менее уберите из любой команды пять человек – что будет? А так поразить наши ворота непросто. Постепенно и в плане созидания выйдем на уровень прошлого сезона, когда мы заняли второе место по забитым мячам. Линию атаки возводим заново. Когда мы только приняли "Зенит-2" в ПФЛ, то могли выстраивать атакующую игру без опасения за результат, что можем вылететь. ФНЛ же крепче, здесь надо быть аккуратнее. И параллельно развивать игроков.

– Виллаш-Боаш постоянно выдергивал у вас ребят, из-за чего, бывало, "Зенит-2" едва наскребал заявку на матчи. С Мирчей Луческу конфликта интересов нет?

– Я хочу поблагодарить и Луческу, и его помощника Спиридона – во взаимодействии с ними нет ни малейших проблем. Ребята, на которых тренерский штаб "Зенита" не рассчитывает, пусть они и тренируются с основой, поступают в наше распоряжение за день, а то и за два до матчей. Есть время и тактику отработать, и "стандарты". По-человечески такое отношение красиво и приятно.

– С приходом Луческу появилась надежда увидеть в большом "Зените" своих воспитанников? А то ведь получается, что вы готовите игроков для "Тосно", "Трабзонспора", "Томи", "Мордовии"...

– Здесь какая история. Возьмите Кириенко и Богаева, принявших решение продолжить карьеру в "Тосно". Я ребят не осуждаю, они выбрали свой путь, но я бы остался и доказывал, что готов бороться за место в "Зените". Да, конкуренция большая, и тем не менее шансы заиграть есть. А с приходом Луческу они увеличились. Я смотрю на ситуацию хоть и с осторожным, но позитивом: после больших зимних сборов мы можем увидеть кого-то из игроков "Зенита-2" в основе. Фамилии, понятно, озвучивать не буду.