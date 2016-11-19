Владислав Радимов: "В игре с "Зенитом" в премьер-лиге у "Динамо" будут проблемы"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после игры 23-го тура ФНЛ против "Динамо" (0:0) отметил, что после возвращения в премьер-лигу московский клуб должен будет проявлять себя лучше, чем в минувшей встрече. Специалист также рассказал, что полузащитник команды Константин Зырянов всю неделю чувствует себя не лучшим образом.

– Если бы "Динамо" играло быстрее и изобретательнее, пришлось бы вам тяжелее?

– Они должны так играть, когда выйдут в РФПЛ в следующем году и будет играть с "Зенитом" без приставки "два", – сказал Радимов. – И тут уже у "Динамо" могут возникнуть проблемы.

– С чем связано отсутствие Зырянова в заявке?

– Всю неделю Константин не очень хорошо себя чувствовал. Кроме того, наша команда создана для молодых футболистов, и им этот матч намного полезнее, чем мог бы оказаться для Зырянова. Тем не менее, с ним креатива в нашей игре было бы больше. (Иван ОРЕХОВ)