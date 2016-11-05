Владислав Радимов: "Снег сыграл злую шутку с "Зенитом-2" и "Шинником"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после ничьей с "Шинником" (1:1) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что погода сыграла с командами злую шутку. Также Радимов отметил характер своих подопечных.

– Сегодня "Зенит-2" и "Шинник" играли в футбол, – написал Радимов на своей странице в Instagram. – А снег играл с нами злую шутку. Не хило так повалил, чтоб не расслаблялись. Впрочем, снег сам по себе я люблю. Особенно на Новый год, под "Иронию судьбы". А вот когда ноябрь, и когда не хоккей и не фигурное катание? Вот то-то. Но и это сдюжили – футболистов же ничем не запугать. Игра для пацанов была тяжелой – после двух поражений ох как хотели победить – до ярости! А тут – в середине первого тайма пропустили мяч, но к концу тайма его отыграли. И последние двадцать минут второго тайма, играя в меньшинстве, забить сопернику не дали, правда, и сами не забили. Ну что сказать – тяжело, ух как тяжело даются очки в ФНЛ! Но держимся, характера хватает! И от своего девиза не отказываемся: Терпи! В терпении – победа! Конечно, не всегда выходит с терпением, но учимся же! И двигаемся дальше!