Владислав Радимов: "Снег сыграл злую шутку с "Зенитом-2" и "Шинником"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после ничьей с "Шинником" (1:1) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что погода сыграла с командами злую шутку. Также Радимов отметил характер своих подопечных.
– Сегодня "Зенит-2" и "Шинник" играли в футбол, – написал Радимов на своей странице в Instagram. – А снег играл с нами злую шутку. Не хило так повалил, чтоб не расслаблялись. Впрочем, снег сам по себе я люблю. Особенно на Новый год, под "Иронию судьбы". А вот когда ноябрь, и когда не хоккей и не фигурное катание? Вот то-то. Но и это сдюжили – футболистов же ничем не запугать. Игра для пацанов была тяжелой – после двух поражений ох как хотели победить – до ярости! А тут – в середине первого тайма пропустили мяч, но к концу тайма его отыграли. И последние двадцать минут второго тайма, играя в меньшинстве, забить сопернику не дали, правда, и сами не забили. Ну что сказать – тяжело, ух как тяжело даются очки в ФНЛ! Но держимся, характера хватает! И от своего девиза не отказываемся: Терпи! В терпении – победа! Конечно, не всегда выходит с терпением, но учимся же! И двигаемся дальше!
Сегодня Зенит-2 и Шинник играли в футбол. А снег играл с нами злую шутку. Не хило так повалил, чтоб не расслаблялись 😜 Впрочем, снег сам по себе я люблю. Особенно на Новый год, под "Иронию судьбы" -)) А вот когда ноябрь, и когда не хоккей и не фигурное катание? Вот то-то. Но и это сдюжили - футболистов ж ничем не запугать 😂 Игра для пацанов была тяжелой - после двух поражений ох как хотели победить - до ярости! А тут - в середине первого тайме - пропустили мяч, но👍к концу тайма его отыграли. И последние двадцать минут второго тайма, играя в меньшинстве, забить сопернику не дали, правда, и сами не забили. Ну что сказать - тяжело, ух как тяжело даются очки в ФНЛ! Но держимся, характера хватает! И от своего девиза не отказываемся: Терпи! В терпении - победа! Конечно, не всегда выходит с терпением, но учимся же! И двигаемся дальше! #ребятаснашегодвора #атакаитолькоатака #зенит2шинник
PitersS
Владик-плюнь ты на очки-делай футболистов, чтобы Луческу не жаловался. Ему не очки от тебя надо, а мастеров. Не перспективен-выгоняй и бери другого. О твоей работе будут судить по игре, а не очкам. Не тягайся со спартаками, динамами-Зенит их В ПЛ будет делать, и при помощи твоих игроков, надеюсь.
22:16