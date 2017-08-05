Владислав Радимов: "Получил от Ярцева окорок. Все совпадения с мясом и матчем "Зенит" – "Спартак" случайны"

Бывший главный тренер команды "Зенит-2" Владислав Радимов опубликовал снимок в своем Инстаграме со свиным окороком. Радимов сообщил, что этот подарок ему прислал Георгий Ярцев, который занимает пост генерального директора "Тамбова".

Матч 4-го тура ФНЛ "Зенит-2" – "Тамбов" пройдет сегодня в 18.00 по московскому времени.

"Зенит-2" сегодня играет с Тамбовом. Уважаемый и любимый мною Георгий Ярцев, ныне генеральный директор Тамбова, прислал в подарок окорок. Настоящий спартаковец. Все совпадения с мясом и завтрашним матчем "Зенит" – "Спартак" случайны. P.S. Жаль, вкуса не передать",– написал Радимов.

Матч "Зенит" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 6 августа, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.