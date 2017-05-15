Владислав Радимов: "По итогам сезона дам интервью открытое и честное"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 37-го тура ФНЛ против "Факела" (1:1) отметил, что следующий поединок с "Саратовом" станет решающим для команды. В том случае, если питерцы проиграют, то рискуют опуститься в зону вылета в турнирной таблице. Также наставник пообещал честно ответить на все вопросы после сезона.

– В той ситуации, в которой мы оказались, я недоволен ничьей, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Радимова. - Единственный плюс – все зависит от нас. Теперь надо ехать в Саратов и побеждать там. Если бы проиграли сегодня – у нас бы не было шансов. Должны сказать спасибо Бабурину и фортуне. А то, что мы так проводим весь сезон – к этому и шло, что все будет решаться в последней игре.

– Вы назвали этот сезон для себя самым тяжелым психологически. Что-то положительное вынесли для себя?

– Уйму всего. По итогам сезона дам интервью открытое и честное, где отвечу серьезно по многим вопросам: то, как я все вижу, как все должно быть и что делается сейчас. Сейчас подводить итоги будет неправильно – у нас еще есть один матч, который получается самым главным.

Хочу еще сказать – не умоляя достоинств других игроков – спасибо Рязанцеву, Лобову и Зырянову, которые сколько могут, столько и отыгрывают. Без них мы бы не справились. Те юные таланты, которые отыграли 36 туров, пока находились в зоне вылета. Может, эти двое-трое вытянут нас повыше.