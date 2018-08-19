13:50 | Футбол — Олимп–ФНЛ

Владислав Радимов о Федориве: "Не подросток же, будь мужиком!"

Комментарий Владислава РАДИМОВА. Фото Инстаграм Владислава РАДИМОВА.
Комментарий Владислава РАДИМОВА. Фото Инстаграм Владислава РАДИМОВА.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владислав Радимов - о словах защитника "Нижнего Новгорода" Виталия Федорива, который заявил, что не повернулся к флагу России во время исполнения гимна, так как читал молитву.

- На вчерашнем матче  "Сочи" -  "Нижний Новгород" украинский защитник Виталий Федорив во время гимна России, отвернувшись от нашего флага, встал ко всем перпендикуляром. Говорят, на игре с Мордовией Федорив тоже пропендикулярил. Сегодня выясняется – Федорив сильно верующий и просто молился, - написал Радимов в Инстаграме. - А я не догоняю – как это связано? А задница певицы не мешала ему читать молитву?  А я-то решил, что бедный Федорив такую неприязнь к нам испытывает, что аж кушать не может.  И удивился – нафиг в России бабки заколачивает, если мы ему так противны? Какого устраивать перепендикулярные демонстрации, нагнетая и так непростые отношения между нашими странами? Не подросток же, тридцатник стукнуло, будь мужиком, возьми себя в руки и научись уважению к дому, в котором столуешься! Но может, зря на пацана наехал? А вы что об этом думаете?

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BmqCW8KhAvL/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=c0w2sfxznua8

К комментариям
24
Материалы других СМИ