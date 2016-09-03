Владислав Радимов: "Нужно поздравить "Спартак-2" с победой"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после игры 11-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (1:4) отметил, что соперник заслуженно одержал победу. Радимов подчеркнул, что его подопечным в этой встречи ничто не мешало добиться приемлемого результата.

– Нужно поздравить "Спартак-2" с победой, – цитирует пресс-служба ФНЛ Радимова. – Они сегодня были лучше и заслуженно победили. Нам не мешало ни поле, ни что-либо еще.