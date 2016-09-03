21:03 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Владислав Радимов: "Нужно поздравить "Спартак-2" с победой"

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после игры 11-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (1:4) отметил, что соперник заслуженно одержал победу. Радимов подчеркнул, что его подопечным в этой встречи ничто не мешало добиться приемлемого результата.

– Нужно поздравить "Спартак-2" с победой, – цитирует пресс-служба ФНЛ Радимова. – Они сегодня были лучше и заслуженно победили. Нам не мешало ни поле, ни что-либо еще.

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/champioship/results/484/485/517/3229/#tab=game-press

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