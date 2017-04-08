20:48 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Владислав Радимов: "Не понимаю, почему "Тосно" играет в Новгородской области, но это команда уровня премьер-лиги"

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 30-го тура ФНЛ против "Тосно" (1:4) отметил, что его команда ниже уровнем, чем соперник. По его словам, команда способна выступать в премьер-лиге.

- Что не получилось? Сразу так и не скажешь, - приводит пресс-служба "Тосно" слова Радимова. - Результат говорит сам за себя. Если говорить объективно, то наша команда ниже уровнем. Посмотрите, кто и как сегодня распоряжался своими моментами. А вообще игра должна была понравиться, потому что был открытый футбол. Но я думаю, что у наших нападающих еще все впереди. Газон? По сравнению с Владивостоком, здесь играть приятнее. 

Я считаю, что "Тосно" - это уровень второй восьмерки премьер-лиги. Но, наверное, они будут усиляться еще, если выйдут туда. Я правда не понимаю, почему команда из Ленинградской области играет в Новгородской. Но давайте будем объективными. "Тосно" будет очень сложно в Санкт-Петербурге, потому что исторически там весь город за "Зенит" болеет. 

Дополнительная информация

http://fctosno.ru/news.php?readmore=2697

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Уж если "Спартак-Чукотка" играл в Химках,то не один ли хрен,где играет "Тосно".

21:11

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