Владислав Радимов: "Не понимаю, почему "Тосно" играет в Новгородской области, но это команда уровня премьер-лиги"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 30-го тура ФНЛ против "Тосно" (1:4) отметил, что его команда ниже уровнем, чем соперник. По его словам, команда способна выступать в премьер-лиге.

- Что не получилось? Сразу так и не скажешь, - приводит пресс-служба "Тосно" слова Радимова. - Результат говорит сам за себя. Если говорить объективно, то наша команда ниже уровнем. Посмотрите, кто и как сегодня распоряжался своими моментами. А вообще игра должна была понравиться, потому что был открытый футбол. Но я думаю, что у наших нападающих еще все впереди. Газон? По сравнению с Владивостоком, здесь играть приятнее.

Я считаю, что "Тосно" - это уровень второй восьмерки премьер-лиги. Но, наверное, они будут усиляться еще, если выйдут туда. Я правда не понимаю, почему команда из Ленинградской области играет в Новгородской. Но давайте будем объективными. "Тосно" будет очень сложно в Санкт-Петербурге, потому что исторически там весь город за "Зенит" болеет.