Владислав Радимов: "Нападки Петреску на судей? Он и в "Динамо" себя так вел"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов не нашел объяснений тому, почему "Мордовия" под руководством Дмитрия Черышева не сражается за первые места ФНЛ, сообщает Sportbox.ru. Также специалист высказал мнение, что у "Кубани", считавшейся одним из основных фаворитов первенства, нет командной химии.

– Что все-таки с "Кубанью", не сумевшей одолеть даже "Сокол"? Бессилие в атаке, нервы, нападки Петреску на судей...

– Это манера Петреску, он и в "Динамо" вел себя так же. Мы с "Кубанью" еще не встречались, честно говоря, видел мало ее матчей, но, мне кажется, там нет командной химии, несмотря на серьезный подбор футболистов. Когда краснодарцы выиграли два матча подряд, подумал: ну все, теперь они полезут вверх. Ошибся. А отрыв уже значительный – надо выигрывать, что психологически давит.

– "Мордовия" вообще в зоне вылета, и до возвращения в РФПЛ ей как до Луны.

– Не знаю, какие в Саранске задачи, хотя они вроде бы декларировали борьбу за попадание в четверку, да и состав приличный. Но объединить игроков результатом не удается, видимо они не понимают требований Черышева – другого объяснения происходящему у меня нет.

– Андрей Талалаев поднимет "Тамбов", в котором дебютировал с победы в Калининграде?

– По одной игре сложно делать выводы. Но в Тамбове хорошая команда – против "Динамо" вон выдала шикарный второй тайм, играла на одной половине. И футбол в городе любят, заполняя стадион, что немаловажно. В Тамбове работает Георгий Саныч Ярцев, я за него переживаю... "Балтика"? Обожаю Калининград, его чистоту, погоду. Но "Балтика" ведь в прошлом сезоне формально вылетела, разбежалось много игроков, а ФНЛ и ПФЛ – это два разных вида спорта. Прочитал, что калининградцы не забивают больше одного мяча уже 19 матчей. Это показательно.