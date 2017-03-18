Владислав Радимов: "Митрофанов сказал вытереть сопли и идти работать"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после ничьей со "Спартаком" из Нальчика (1:1) в домашнем матче 27-го тура ФНЛ в интервью sportsdaily.ru подчеркнул, что в сердцах сказал о возможной отставке после поражения от "Волгаря" (3:4). По словам Радимова, у него состоялся разговор с руководством клуба.

– После игры с "Волгарем" вы сказали, что стоит поговорить с руководством клуба о возможной отставке. Разговор состоялся?

– Сходил к руководству, мне сказали: "Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать". С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал.

– Теперь уже не думаете о возможной отставке?

– Я же на вопрос ответил. Знаете, у человека бывают эмоции. Наверное, об отставке я сказал в сердцах. Когда ты сравниваешь на 91-й минуте, а две минуты спустя получаешь гол и проигрываешь игру… Если бы пресс-конференция была, например, через час после матча, может, ничего бы не сказал такого. Здесь же был на эмоциях. Хотел в том числе и ребят завести. Мы сами когда были молодыми совершали не меньше ошибок. Я дебютировал за дубль ЦСКА в 16 лет, меня выпустили минут за 10 до конца. Я через пять минут привез пенальти, мы проиграли 1:2.

– В связи с этим есть ощущение, что команда играет в том числе и за вас?

– Честно говоря, нет. Прежде всего они должны играть за себя. Однако я не собираюсь выносить ошибки ребят на публику. Они получат свое на разборах. Обратите внимание, с какими горящими глазами они играли во втором тайме. Я им в перерыве сказал, что они занимаются любимым делом, да еще и деньги за это получают. Таких вещей говорить не надо, футбол сам по себе подразумевает горящие глаза, боевой характер. Даже когда нам во втором тайме не хватало мастерства, добирали характером. Если перед собой не ставить цели попасть в "Зенит", а надеяться на "Амкар" или "Томь", не в обиду этим командам, то ты никогда не попадешь в "Зенит". Нужно ставить максимальные цели, иначе нет смысла в футболе.