Владислав Радимов: "Люблю игроков "Зенита-2", особенно когда им последние мозги вышибают!"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после ничьей с "Мордовией" (2:2) в матче 17-го тура первенства ФНЛ обратился с похвалой к своим подопечным. По словам Радимова, у игроков его команды бойцовский дух.

"Салаги по году рождения, кроме Кости Зырянова (да, прости меня, Георгич, что вспомнил про твои 39), сегодня вышли на поле против взрослых мужиков. И в первом тайме стушевались. Итог – два гола в наши ворота. Но зенитовцы же, бойцовский характер! Ленточки бескозырок крепко зубами зажали – оба мяча отыграли. Дожать до победного гола не получилось – пришлось обороняться. Классическим навалом. Причина – остались в меньшинстве. Одного бойца унесли с сотрясением мозга, замен больше не было.



Тут уж для пацанов было делом чести – упереться, чтоб спасти ворота. И чтоб Илью Зуева поддержать. Что тут скажешь? Молодцы! Даже удивляюсь выдержке и устремленности пацанов! Ну и люблю их, особенно когда им последние мозги вышибают!" – написал Радимов на своей странице в Instagram.