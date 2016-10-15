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Владислав Радимов: "Люблю игроков "Зенита-2", особенно когда им последние мозги вышибают!"

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после ничьей с "Мордовией" (2:2) в матче 17-го тура первенства ФНЛ обратился с похвалой к своим подопечным. По словам Радимова, у игроков его команды бойцовский дух.

"Салаги по году рождения, кроме Кости Зырянова (да, прости меня, Георгич, что вспомнил про твои 39), сегодня вышли на поле против взрослых мужиков. И в первом тайме стушевались. Итог – два гола в наши ворота. Но зенитовцы же, бойцовский характер! Ленточки бескозырок крепко зубами зажали – оба мяча отыграли. Дожать до победного гола не получилось – пришлось обороняться. Классическим навалом. Причина – остались в меньшинстве. Одного бойца унесли с сотрясением мозга, замен больше не было.

Тут уж для пацанов было делом чести – упереться, чтоб спасти ворота. И чтоб Илью Зуева поддержать. Что тут скажешь? Молодцы! Даже удивляюсь выдержке и устремленности пацанов! Ну и люблю их, особенно когда им последние мозги вышибают!" – написал Радимов на своей странице в Instagram.

 

Салаги по году рождения (кроме Кости Зырянова( да прости меня, Георгич, что вспомнил про твои 39😜) сегодня вышли на поле против взрослых мужиков. И в первом тайме стушевались. Итог - два гола в наши ворота. Но ☝ - зенитовцы же, бойцовский характер! 💪 Ленточки бескозырок крепко зубами зажали - оба мяча отыграли. Дожать до победного гола не получилось - пришлось обороняться. Классическим навалом. Причина - остались в меньшинстве. Одного бойца унесли с сотрясением мозга, замен больше не было. Тут уж для пацанов было делом чести - упереться, чтоб спасти ворота. И чтоб Илью Зуева поддержать. Что тут скажешь - молодцы! 👍 Даже удивляюсь выдержке и устремленности пацанов! Ну и люблю их - особенно когда им последнее мозги вышибают! 😜😂😉 #атакаитолькоатака #ребятаснашегодвора #мордовиязенит2 #гнисвоюлинию

Фото опубликовано Влад Радимов (@radimov02) Окт 15 2016 в 8:48 PDT

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