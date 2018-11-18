Владислав Радимов: "Лучше сыграть в составе основной команды против "Шальке", чем с "Лучом" на запасном поле "Петровского"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после поражения от "Луча" в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ (0:1) заявил, что у футболистов, сыгравших в этот же день за основную команду против "Шальке", наблюдался эмоциональный подъем. "Зенит" победил "горняков" со счетом 2:1.

- Спасибо болельщикам, которые сегодня приехали с Крестовского острова, - приводит слова Радимова официальный сайт "Зенита". - У нас давно не было такой поддержки. Мы планировали, что Мусаев устанет. Изначально он должен был поиграть 15-20 минут в основном составе, но у кого-то травма произошла, поэтому он провел тайм. Это форс-мажор, к сожалению, именно в концовке нам его не хватило.

Я считаю, лучше сыграть против "Шальке" в составе основной команды на Крестовском, чем против "Луча" на запасном поле "Петровского". Мне показалось, что у ребят, сыгравших за основу, был эмоциональный подъем. По крайней мере, я увидел это в их глазах.

Напомним, три футболиста "Зенита" за один день приняли участие в двух матчах. Ими стали Леон Мусаев, Илья Воробьев и Сергей Иванов.

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