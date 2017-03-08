Владислав Радимов: "Кому я буду жаловаться на судейство? На деревню дедушке?"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после поражения в матче 25-го тура первенства ФНЛ от "Нефтехимика" (0:1) критично отозвался о судействе встречи. Наставник добавил, что доволен действиями своих подопечных.

– Качеством игры я действительно удовлетворен, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Радимова. – О результате мне нечего сказать.

– Будут ли протесты со стороны "Зенита-2"? У вас есть жалобы по судейству?

– К кому?! Кому я буду жаловаться? То что не поставили пенальти – видели все. Ну кому я буду писать... На деревню дедушке? Ситуация с судейством в нашей стране прекрасно видна. Что касается самой игры, то да, мы доминировали весь матч. Владели мячом. Создали достаточно голевых моментов. Но раз мы не забиваем, значит надо создавать в два раза больше моментов, чтобы реализовывать их. Качество игры действительно было хорошее. Но надо понимать, что необходимо добиваться результата. К сожалению, сегодня сделать этого нам не удалось.