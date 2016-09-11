Владислав Радимов: "Игрокам от меня – пицца и кола. Заслужили"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов отметил принципиальный характер встречи с "Тосно" (1:1) в 12– м туре первенства ФНЛ. Также он поблагодарил игроков и работников клуба за поддержку, позволившую ему взять награду лучшему тренеру дивизиона в июле.

"Сегодня и мы, и "Тосно" знали – игра простой не будет. Будет бойня! "Тосно" захочет взять реванш! Это во-первых. А во-вторых – вдвойне взять реванш. Потому что четверо игроков, вышедших против нас – в недавнем прошлом игроки "Зенита-2", причем хорошо потрепавшие "Тосно" в свое время.

Ну и, в-третьих, "Тосно" – команда сложная, сильная, соперник неудобный. Но разве "Зенит-2" лыком шит? Разве команда не окрепла, не закалилась с начала сезона? Разве нетерпеливо копытом не бьет, в бой не рвется? Особенно после неприятностей со "Спартаком-2"!

Одним словом, драйв был нешуточный – что с одной, что с другой стороны. Бой не просто с противником, а со "своими-чужими"! Ох, как мужику важно выигрывать такие истории. В том числе и для самоуважения. А бой был красивым! И после 1:4 со "Спартаком-2" пацаны подняли голову. Гордо, по-мужски!

P.S. А мне в перерыве вручили приз лучшему тренеру ФНЛ за июль. Приятно ведь, чего уж там скрывать. Пацаны, спасибо вам! Без вас бы этого не случилось! Вы – огромные молодцы. И отдельное спасибо всему тренерскому штабу и всем, кто в нас верит и нам помогает. А для игроков: с меня – пицца и кола на базе! Заслужили", – написал в своем профиле в Instagram Радимов.