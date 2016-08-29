Владислав Радимов: "Игра с "Лучом" была не самой красивой, но в ФНЛ по-другому такие соперники не обыгрываются"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после игры 10-го тура ФНЛ против "Луча-Энергии" (1:0) отметил, что матч получился непростым. По мнению специалиста, игра была не самой красивой, но в ФНЛ матчи с такими соперниками иначе не выигрываются.

– Не самый простой матч получился, – цитирует пресс-служба ФНЛ Радимова. – Главное слово, которое я сегодня употребил на установке, – терпение, терпение и еще раз терпение. Такие матчи нужно уметь терпеть. Надо соблюдать баланс в игре между линиями обороны и атаки. У нас сегодня это получилось – мы действовали именно так, как надо действовать, чтобы добиваться результата. Это не самый красивый матч, к сожалению. Надо стремиться к другому, но в ФНЛ матчи с такими командами никак иначе не выигрываются. Я хотел бы поблагодарить ребят за то терпение, которое они проявили, и за то, что они выполнили разработанный план. Мы сыграли очень хорошо в обороне и позволили создать лишь один момент со "стандарта". Мы это разберем. Все остальное в обороне было очень здорово, а в атаке нам надо добавлять.

– Это ваш первый матч на "Петровском" после трехматчевой дисквалификации. Соскучились?

– Если я сижу во втором ряду или в вип-ложе – разница небольшая, здесь практически все рядом – это же не большой "Петровский". Соскучился? У нас отличный тренерский штаб, мы друг друга понимаем, поэтому не думаю, что были какие-то проблемы из-за этого. Мое участие, наверное, важнее в тренировочном процессе, чем на скамейке.

– Сегодня на замену вышел Зиньковский. Скажите несколько слов об этом игроке.

– Мы его недавно взяли из "Чертаново". Молодой пацан, которому потребуется время на адаптацию. Он довольно быстрый. У нас есть проблемы с крайними нападающими – ушли три футболиста, которые играли на флангах: Киреенко, Богаев и Попов. Естественно, приходится перестраивать игру – мы ищем варианты. Поэтому крайние нападающие необходимы нам как воздух, чтобы варьировать игру на флангах. Надеюсь, он нам поможет.