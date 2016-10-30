Владислав Радимов: "Главная победа "Зенита-2" - это Чернов в основной команде"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 19-го тура ФНЛ против "Факела" (0:1) подчеркнул, что главной целью его команды является подготовка футболистов для первой команды. Ранее главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал свое недовольство существованием второй команды.

- Если вы посмотрите на прошлый сезон и этот, увидите, что команда обновилась очень сильно, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Радимова. - Трое ушли в "Тосно", кто-то ушел в премьер-лигу, Шейдаев уехал в "Трабзонспор", еще игрок в Самару ушел. Практически вся группа атаки.

Приходится выстраивать игру заново. Но то, как они проявляют себя, мне нравится. Но главная наша победа - Чернов, например, играл здесь в прошлом сезоне, а сегодня провел 90 минут за основную команду. Это наша цель, наша работа. Ну а то, что все футболисты уходят, это беда всех вторых команд. Но мы должны к этому быть готовы, и здесь нам пенять не на что. А с тех, кто выходит, я буду спрашивать уже по-мужски. Потому что это мужской футбол.