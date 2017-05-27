Владислав Радимов: "ФНЛ, наверное, самая тяжелая лига в Европе"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил мнение, что ФНЛ является самым тяжелым турниром Европы из-за больших расстояний и высокого уровня конкуренции.

- ФНЛ – наверное, самая тяжелая лига в Европе: 38 матчей, огромные расстояния, высокий уровень сопротивления. Это видно и по Кубку России. Когда клубы РФПЛ вылетают от младших по рангу, многие склонны объяснять это их недооценкой соперников, но стыковые матчи показывают: все не так просто.

По итогам первых стыковых матчей за право участия в премьер-лиге оба клуба ФНЛ не уступили представителям элитного дивизиона: "Енисей" обыграл "Арсенал" (2:1), "СКА-Хабаровск" и "Оренбург" сыграли вничью. Ответные игры состоятся 28 мая.