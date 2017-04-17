Владислав Радимов: "Цель "Зенита-2" - не вылететь из ФНЛ"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 32-го тура ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (0:1) отметил, что его подопечным не хватило агрессии, информирует клубная пресс-служба. Специалист подчеркнул, что его футболистам для попадания в клубы премьер-лиги нужно очень много работать.

– Считаете результат справедливым?

– Такой вопрос, не знаю, как и ответить. Вы выиграли – значит, наверное, заслужили.

– Но ваша команда наиграла на что: победу, ничью, поражение?

– В футболе нет такого. Наиграть можно на что угодно. Но мы проиграли – надо констатировать этот факт.

– Какие задачи стоят перед вашей командой в турнире?

– Не вылететь.

– После того как "СКА-Хабаровск" остался в меньшинстве, как настраивали своих игроков на борьбу с ними?

– Придерживались начального плана. Мы и до удаления играли, считаю, хорошо. А после того, как они остались в меньшинстве, было понятно, что они будут обороняться. Поэтому мы старались играть флангами. Они хорошо защищались, но какие-то моменты нам удавалось создавать. Нам не хватило агрессии впереди и надежности сзади. К сожалению, добиться многого от некоторых футболистов не получается. Многим из них для того, чтобы играть в будущем в премьер-лиге, необходимо очень много работать.

– Попадание в штангу в конце игры – невезение или недостаток мастерства?

– Я в таких случаях всегда говорю: если мы не забиваем, то нужно создавать больше моментов, чтобы реализовывать хотя бы что-то. Тогда футбольный бог вернет нам где-то удачу.