Владислав Радимов: "Было бы фантастически передать опыт Аршавина игрокам "Зенита-2"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин мог бы поделиться опытом с молодыми игроками. 37-летний футболист 11 ноября объявил о завершении карьеры.

- Аршавин любит правду, поэтому я скажу прямо: ему хватит играть, - приводит слова Радимова официальный сайт "Зенита". - Опыт и талант этого футболиста, а тем более его умение донести свое мнение до кого-либо, думаю, позволили бы ему стать тренером. Другой вопрос захочет ли он этого. Передать опыт Аршавина мальчишкам, конечно, было бы фантастически.

"Зенит-2" занимает последнее место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 8 очков после 23 туров.

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