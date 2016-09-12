Владислав Радимов: "Будет жаль, если "Динамо" потеряет Калитвинцева"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов отметил, что "Динамо" является очевидным фаворитом ФНЛ. Также специалист выразил поддержку наставнику москвичей Юрию Калитвинцеву, который, по слухам, может покинуть команду вслед за спортивным директором Романом Орещуком.

– "Динамо" – однозначный и главный фаворит первенства, – цитирует Sportbox.ru Радимова. – Хотя хабаровчане дали ему бой, чему я не удивлен: у СКА хороший тренер, который варьирует тактику и постоянно что-то придумывает. В Химках армейцы сыграли в высокий прессинг, вели 2:1. Григорян сказал, что после этого стоило отдать хозяевам пространство и ловить их на контратаках. Тем не менее впечатления от игры СКА, повторюсь, приятные.

– В связи с тем, что в руководстве "Динамо" грядут глобальные перемены, поползли слухи о скорой отставке Юрия Калитвинцева. Стоит ли менять коней на переправе?

– Кто платит, тот и заказывает музыку, так ведь говорят, верно? Хотя мне импонирует манера работы Юры. Да, в "Динамо" серьезные исполнители, но их надо еще было объединить одной целью, что, как видим на примере "Кубани", удается не всем. Будет жаль, если "Динамо" потеряет Калитвинцева.