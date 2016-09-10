Владислав Радимов: "Бабурин – вратарь уровня премьер-лиги"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после ничьей с "Тосно" в матче 12-го тура ФНЛ, отметил вратаря своей команды Егора Бабурина.

– В дождь играть лучше, проявляется техническое оснащение любого футболиста. Тот план, который у нас был на игру, мы исполняли, пока нам не забили гол. Потом пришлось перестраиваться на более атакующую схему. Ключевым моментом матча был пенальти, который вытащил Бабурин, я считаю, что он вратарь уровня премьер-лиги, нам повезло, что он сейчас с нами. Спасибо, что он нас выручил. Мы для "Тосно" вообще неудобный соперник. Сегодня встречались две мужские команды, молодые ребята, пополнивший наш состав в межсезонье, показали что могут играть в ФНЛ. После разгрома от "Спартака-2" они показали, что они настоящие мужики и бойцы. Сама игра и то, как мы осуществили план, мне понравилось. Было много эмоций? Так и нам очки нужны, и "Тосно", каждый хотел выиграть. Так что эмоции были предсказуемы. (Татьяна КОПЫЛОВА)