Владислам Радимов: "Поговорим с Луческу по вероятной игре футболистов "Зенита-2" в матче Кубка России"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после игры 13-го тура ФНЛ против "Тамбова" (0:0) остался недоволен действиями своей команды в первом тайме. Также специалист допустил, что некоторые из его подопечных могут быть приглашены в главную команду для участия в матче Кубка России.

– Первый тайм полностью остался за "Тамбовом", – цитирует пресс-служба ФНЛ Радимова. – Если бы мы пропустили, было закономерно. Мы выглядели мягко говоря не очень. Особенно при стандартных положениях. Во второй половине немножко перестроились, пошла равная игра с равными шансами – и мы в пустые ворота не попали, и соперник мог забить. Минус – это поле. Выход тут один – постелить искусственный газон. Потому что уже сентябрь, а играть до ноября. Каждый следующий домашний матч поле будет становиться только хуже.

Мы рады, что увозим отсюда ничью, заработали одно очко. Потому что результат нашей команде нужен, мы не должны вылететь. Этот матч, считаю, гораздо больше пользы ребятам принесет, чем какой-нибудь выигранный с разгромным счетом. Все-таки это мужской футбол, полные трибуны. На таких полях очень много борьбы, и надо себя проявлять и в этом компоненте, а не только в работе с мячом.

– Почему не порадовали тамбовскую публику выходом Константина Зырянова? Многие ждали его появления.

– Я думал об этом. Но выпускать на замену Зырянова в Тамбове – это было бы не то. А все-таки эта команда создана для молодежи, и даже при всех плюсах Зырянова – он фантастический футболист, – все-таки должны получать игровую практику молодые игроки. На его месте играет 19-летний парень. Для него этот матч был гораздо полезнее, чем для Зырянова. А Зырянов прошел мимо трибуны и получил свою порцию аплодисментов. Мне весь матч кричали: "Выпускай Зырянова!". Я его в какой-то момент спросил, выйдет ли он на поле, но он ответил, что нет.

– Почему Гасилин провел не весь матч?

– Он ездил с первой командой в этот триллер в Израиль. Мы сомневались, ставить его с первых минут или нет – все-таки два таких перелета – сначала до Питера, потом из Питера до Воронежа, откуда ночью на такси до Тамбова. Поэтому на весь матч силенок ему, конечно, не хватало. Но он сам напросился сюда приехать – мог и не ехать. Решили его поставить в состав, надо премировать за то, что люди хотят играть.

– Вы впервые в Тамбове? Как впечатления от города?

– Мы вчера прогулялись, нашли памятник волку. Мне очень понравился город – чистый, уютный. Не того движения , к которому мы привыкли в Москве и в Петербурге. Что касается самого стадиона, мне очень понравилась публика, которая приняла очень по-доброму.

– Мирча Луческу не просил вам оставить игроков на предстоящий кубковый матч?

– Думаю, мы сейчас вернемся и поговорим. По понятным причинам я вам об этом, конечно, не расскажу, кто приедет. Но я точно знаю, что одного сектора для гостевых болельщиков вам не хватит, готовьтесь. И вообще вас ждет интересный матч – увидеть таких мастеров! Если мы не забили, надеюсь, наши старшие товарищи забьют.

– Вместе с Георгием Ярцевым успели пообщаться?

– Да, вчера перед тренировкой пообщались. Знаете, я вспоминал чемпионат Европы 2004 года, когда мы практически в безнадежной ситуации получили туда путевку... И тот матч в Уэльсе. Это запомнится на всю жизнь. Но я хочу сказать про его человеческие качества. Очень благодарен, что этот человек повстречался сейчас на моем жизненном пути. Считаю, вам очень повезло, что Ярцев работает здесь.