Владимир Стржалковский: "ВТБ представил свою оценку рыночной стоимости акций"

Председатель ЦС ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что ВТБ представил свою оценку рыночной стоимости акций "Динамо", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Думаю, "Зенит" позавидовал бы, сколько "Динамо" потратило в прошлые сезоны – за 2015 и 2016 год, – сказал Стржалковский. – ВТБ представил свою оценку рыночной стоимости акций. И это рубль.

– В случае, если ЦС "Динамо" не будет ввязываться в тему приобретения 74 процентов акций, что случится с футбольным клубом?

– Это вопрос к ВТБ.

– Основные вопросы, которые надо решить сейчас, – долг?

– Есть текущая задолженность – по зарплатам, по премиальным, аренда стадиона и прочее. И есть кредит. По первому мы должны решить с ВТБ. Что касается кредита перед кипрским банком – нас устроит серьезная реструктуризация на длительное время.