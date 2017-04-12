Владимир Стржалковский: "Возможно, бюджет "Динамо" в следующем году уменьшится"

Председатель Всероссийского физкультуно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что кредиторская задолженность московского "Динамо", составлявшая около 13 миллиардов рублей, практически погашена. Он добавил, что бюджет московского клуба в следующем сезоне может сократиться.
– Кредиторская задолженность "Динамо" составляла 13 миллиардов рублей, – приводит ТАСС слова Стржалковского. – На сегодня она почти погашена.
Увеличения бюджета не планируется в следующем сезоне. Перелетов меньше, плюс в Москве будет пять выездных матчей. Поэтому возможно, что бюджет даже уменьшится.
bright
Интересно как они его погасили, потому что без нарушения финансового fair play это сделать невозможно. Значит лет на 5 мимо еврокубков.
18:19
Помпей
Видимо в следующем году обратно в пердив хотят вернутся,ведь томь с арсеналом вылетят,а остальные команды на голову выше динамо и на панченко надеяться не стоит он уже показал в цска свой уровень в вышке.
17:43
Лохматый
Конечно уменьшится бюджет. У Денисова наконец-то контракт закончится и не надо будет ему столько денег платить.
17:36