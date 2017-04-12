17:09 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Владимир Стржалковский: "Возможно, бюджет "Динамо" в следующем году уменьшится"

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Председатель Всероссийского физкультуно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что кредиторская задолженность московского "Динамо", составлявшая около 13 миллиардов рублей, практически погашена. Он добавил, что бюджет московского клуба в следующем сезоне может сократиться.

– Кредиторская задолженность "Динамо" составляла 13 миллиардов рублей, – приводит ТАСС слова Стржалковского. – На сегодня она почти погашена.

Увеличения бюджета не планируется в следующем сезоне. Перелетов меньше, плюс в Москве будет пять выездных матчей. Поэтому возможно, что бюджет даже уменьшится.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4177515

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bright

Интересно как они его погасили, потому что без нарушения финансового fair play это сделать невозможно. Значит лет на 5 мимо еврокубков.

18:19

Помпей

Видимо в следующем году обратно в пердив хотят вернутся,ведь томь с арсеналом вылетят,а остальные команды на голову выше динамо и на панченко надеяться не стоит он уже показал в цска свой уровень в вышке.

17:43

Лохматый

Конечно уменьшится бюджет. У Денисова наконец-то контракт закончится и не надо будет ему столько денег платить.

17:36

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