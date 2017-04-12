Владимир Стржалковский: "Возможно, бюджет "Динамо" в следующем году уменьшится"

Председатель Всероссийского физкультуно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что кредиторская задолженность московского "Динамо", составлявшая около 13 миллиардов рублей, практически погашена. Он добавил, что бюджет московского клуба в следующем сезоне может сократиться.

– Кредиторская задолженность "Динамо" составляла 13 миллиардов рублей, – приводит ТАСС слова Стржалковского. – На сегодня она почти погашена.

Увеличения бюджета не планируется в следующем сезоне. Перелетов меньше, плюс в Москве будет пять выездных матчей. Поэтому возможно, что бюджет даже уменьшится.