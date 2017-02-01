Владимир Стржалковский: "В ближайшие годы "Динамо" банкротство не грозит"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что банкротство клубу в ближайшие годы не грозит. Стржалковский также отметил, что банк ВТБ не являлся спонсором "Динамо", он был его владельцем. Кроме того, он заявил, что клубу в любом случае пришлось бы арендовать стадион, а долги нужно возвращать

– Можно ли говорить, что банкротство клубу в ближайшие годы не грозит? Можно, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – Что касается ВТБ, то некоторые пишут, что он был спонсором. Нет, он был владельцем – это две разные вещи. Мы закрыли долги, которые были перед ВТБ, путем продажи принадлежащей клубу части инвестиционного проекта, строящегося "ВТБ Арена Парка". Это нежилые помещения и парковочные места. Все это было продано, и с помощью этого мы загасили все долги перед ВТБ, часть долгов по зарплате, другие долги. Поэтому долговая нагрузка уменьшилась более чем в два раза.

Клуб и так арендовал бы стадион. А что касается потери доли в проекте – долги надо возвращать. Это неизбежная вещь.