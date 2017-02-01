19:41 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Владимир Стржалковский: "Усманов готов поддерживать хоккейное "Динамо", но не футбольное"

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Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что бизнесмен Алишер Усманов готов при определенных условиях поддерживать московский хоккейный клуб "Динамо", но оказывать поддержку одноименному футбольному клубу он не будет. В декабре Стржалковский сообщил, что бюджет футбольного клуба планируется сократить более чем на 60 процентов. Позднее он говорил, что общался с представителями Усманова по поводу оказания спонсорской помощи.

– Я с ним разговаривал. Была достаточно длительная откровенная беседа, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – Сейчас бизнесу непросто. Он спонсирует всю художественную гимнастику, фехтование. Футбол он спонсировать не будет. При определенных условиях, которые я вам раскрывать не буду, он готов рассмотреть дополнительное финансирование хоккейной команды. Мне его позиция понятна.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170201/1115721170.html

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