Владимир Стржалковский: "Усманов готов поддерживать хоккейное "Динамо", но не футбольное"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что бизнесмен Алишер Усманов готов при определенных условиях поддерживать московский хоккейный клуб "Динамо", но оказывать поддержку одноименному футбольному клубу он не будет. В декабре Стржалковский сообщил, что бюджет футбольного клуба планируется сократить более чем на 60 процентов. Позднее он говорил, что общался с представителями Усманова по поводу оказания спонсорской помощи.

– Я с ним разговаривал. Была достаточно длительная откровенная беседа, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – Сейчас бизнесу непросто. Он спонсирует всю художественную гимнастику, фехтование. Футбол он спонсировать не будет. При определенных условиях, которые я вам раскрывать не буду, он готов рассмотреть дополнительное финансирование хоккейной команды. Мне его позиция понятна.