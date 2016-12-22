18:44 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Владимир Стржалковский: "Сможет ли "Динамо" доиграть чемпионат ФНЛ? Не буду говорить, пока не заключим сделку с ВТБ"

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Председатель ЦС ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский воздержался от комментариев относительно того, сможет ли "Динамо" завершить сезон первенства ФНЛ, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Если брать нынешний сезон, с учетом текущей задолженности, имеющихся средств и спонсорской помощи от ВТБ хватит для того, чтобы доиграть чемпионат в ФНЛ до конца?

– Пока не заключим сделку с ВТБ, я говорить ни о чем не буду.

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