Владимир Стржалковский: "Сможет ли "Динамо" доиграть чемпионат ФНЛ? Не буду говорить, пока не заключим сделку с ВТБ"

Председатель ЦС ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский воздержался от комментариев относительно того, сможет ли "Динамо" завершить сезон первенства ФНЛ, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Если брать нынешний сезон, с учетом текущей задолженности, имеющихся средств и спонсорской помощи от ВТБ хватит для того, чтобы доиграть чемпионат в ФНЛ до конца?

– Пока не заключим сделку с ВТБ, я говорить ни о чем не буду.