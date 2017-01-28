Владимир Стржалковский: "Панченко необходим "Динамо" для премьер-лиги"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в эфире телеканала "Матч ТВ" подчеркнул, что клуб планирует сохранить в составе нападающего Кирилла Панченко. Форвард ЦСКА выступает за бело-голубых на правах аренды.

С Панченко ведутся переговоры, – подчеркнул Стржалковский. – Здорово, что он проявил себя в "Динамо". Лидерские качества у него есть – когда на него играют, он проявляется как лидер, а если вокруг него футболисты одинакового уровня или даже чуть повыше – он немного теряется. Думаю, "Динамо" – это его команда, здесь он, безусловно, лидер. В случае его согласия выкупим трансфер – он необходим нам для успешного выступления в премьер-лиге.