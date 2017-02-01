Владимир Стржалковский: "Для меня загадка, почему Калитвинцев не может заставить Погребняка играть"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский высказал мнение, что главному тренеру команды Юрию Калитвинцеву, возможно, не хватает авторитета в работе со звездными футболистами, поэтому нападающий Павел Погребняк практически не появляется на поле. "Динамо" лидирует в турнирной таблице первого дивизиона с 54 набранными очками после 24 матчей. Погребняк в текущем сезоне принял участие всего в трех матчах и только в одном из них вышел в стартовом составе.
– То, что Калитвинцев не может заставить Погребняка играть, для меня является загадкой, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – То ли ему не хватает авторитета работать со звездами, то ли еще что-то. Почему такой дорогостоящий квалифицированный игрок все время сидит на лавке? Это вина не только игрока, хотя, в основном, конечно, его, но и тренера.
serenky25
А может его в угол поставить? Фары Динамо приедут и поставят его в угол. Не на долго.
22:26 1 февраля
BOBR77RUS
Да это дерево никто не сумеет заставить играть,ты чего лопочешь Стралжковский
21:14 1 февраля
Ботаникум
Это - загадка для всей российской футбольной общественности: на кой хрен это "полено" понадобилось тогдашнему руководству "Дивано"??? Версия в реалиях "росфутболлллля" ТОЛЬКО ОДНА: ОТКАТ-ПОДКАТ и ПЕРЕКАТ!!!!!!! Зато "Дивано" теперь в долгах, как в шелках, а "ротенбергинги-костины" с ПРИБЫТКОМ! Да и Князь-Гурам не в накладе.
20:40 1 февраля