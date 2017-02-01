Владимир Стржалковский: "Для меня загадка, почему Калитвинцев не может заставить Погребняка играть"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский высказал мнение, что главному тренеру команды Юрию Калитвинцеву, возможно, не хватает авторитета в работе со звездными футболистами, поэтому нападающий Павел Погребняк практически не появляется на поле. "Динамо" лидирует в турнирной таблице первого дивизиона с 54 набранными очками после 24 матчей. Погребняк в текущем сезоне принял участие всего в трех матчах и только в одном из них вышел в стартовом составе.

– То, что Калитвинцев не может заставить Погребняка играть, для меня является загадкой, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – То ли ему не хватает авторитета работать со звездами, то ли еще что-то. Почему такой дорогостоящий квалифицированный игрок все время сидит на лавке? Это вина не только игрока, хотя, в основном, конечно, его, но и тренера.