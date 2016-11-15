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Владимир Стржалковский: "Динамо" прилагает все усилия для закрытия долгов перед игроками"

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Председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский отметил, что менеджмент московского клуба прилагает все усилия для закрытия долгов по зарплате перед футболистами. Ранее стало известно, что "Динамо" испытывает проблемы с финансами.

– Что касается задержек по заработной плате футболистам, то в настоящее время менеджмент клуба предпринимает все усилия по закрытию этих долгов, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – Сделка по продаже непрофильных активов в Петровском парке в целом завершена и в соответствии с уставом Клуба нуждается только в одобрении собрания акционеров.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161115/1112269915.html

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