Владимир Стржалковский: "Динамо" прилагает все усилия для закрытия долгов перед игроками"

Председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский отметил, что менеджмент московского клуба прилагает все усилия для закрытия долгов по зарплате перед футболистами. Ранее стало известно, что "Динамо" испытывает проблемы с финансами.

– Что касается задержек по заработной плате футболистам, то в настоящее время менеджмент клуба предпринимает все усилия по закрытию этих долгов, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – Сделка по продаже непрофильных активов в Петровском парке в целом завершена и в соответствии с уставом Клуба нуждается только в одобрении собрания акционеров.