Владимир Стржалковский: "Цель "Динамо" на следующий сезон - седьмое-восьмое место в РФПЛ"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что клубу по силам в следующем сезоне финишировать в середине турнирной таблице премьер-лиги. Напомним, что столичный клуб досрочно обеспечил себе выход в РФПЛ и после 33-го тура чемпионата ФНЛ занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

– Перед командой остается цель выйти в премьер-лигу с первого места, – цитирует ТАСС Стржалковского. – На следующий сезон вполне посильная задача для "Динамо" – седьмое-восьмое место в РФПЛ.